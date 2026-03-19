Referendum, dibattito tra Porchi e Stilo: ‘Svolta liberale per un giusto processo’. La risposta: ‘Si perde l’indipendenza’

Il programma radiofonico Voices ha ospitato un interessante dibattito sulla riforma costituzionale, con un confronto tra due esperte del settore: la giudice Pina Porchi e l’avvocato Nancy Stilo. La discussione si è concentrata principalmente sulla proposta di separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, tema al centro del referendum che vedrà gli italiani chiamati a votare nei prossimi mesi. Questo tema rappresenta uno dei punti più discussi dell’intera revisione dell’ordinamento giudiziario.

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La separazione delle carriere e la riforma del processo

L’avvocato Nancy Stilo ha difeso la proposta di riforma, contestualizzando la separazione delle carriere come un passaggio necessario per garantire il principio di imparzialità del giudice. Stilo ha ricordato che l’ordinamento italiano ha già adottato il sistema accusatorio nel 1988, separando le funzioni del pubblico ministero e del giudice, e ha ribadito che la separazione delle carriere è già prevista dal Codice Vassalli e dalla riforma costituzionale del 1999.

“Questa riforma non intacca l’indipendenza della magistratura, ma anzi, la rafforza, eliminando le pressioni interne che derivano dalle correnti politiche nel Consiglio Superiore della Magistratura (CSM),”

ha sostenuto l’avvocato Stilo, citando anche il parere del procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Bianco, che ha affermato che molti colleghi sostengono il Sì, ma lo fanno con riserva per paura di ritorsioni.

Stilo ha anche sottolineato che il sorteggio dei membri del CSM, introdotto dalla riforma, non rappresenta un “indebolimento della funzione” ma una misura necessaria per evitare l’influenza della politica.

“Il sorteggio non è una novità, ma una pratica già utilizzata in altri ambiti del nostro ordinamento, come nei tribunali dei ministri e nelle corti d’assise,”

ha spiegato, ribadendo che i magistrati selezionati per il CSM sono altamente qualificati e rispondono a criteri di esperienza professionale.

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Le ragioni del No espresse da Pina Porchi

La dottoressa Pina Porchi, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, ha esposto le sue motivazioni a favore del No, partendo dalla separazione delle carriere.

“Questa riforma separa in modo drastico i pubblici ministeri dai magistrati giudicanti, creando una divisione che, a mio avviso, potrebbe indebolire l’equilibrio esistente,” ha dichiarato.

La Porchi ha sottolineato come la formazione comune per giudici e pubblici ministeri sia stata un elemento positivo nel suo percorso professionale, poiché le ha permesso di comprendere a fondo entrambe le funzioni, rispettando la delicatezza del ruolo accusatorio. Secondo la magistrata, la riforma potrebbe portare a un pubblico ministero più vicino alla polizia giudiziaria, minando la sua capacità di agire come filtro tra l’accusa e l’imputato.

“Il pubblico ministero rischia di diventare un ‘super poliziotto’ e di perdere la sua indipendenza,”

ha aggiunto la dottoressa Porchi, precisando che, sebbene una separazione esista già, questa proposta potrebbe accentuare ulteriormente la distanza tra le due figure professionali.

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Il contrasto sulla complessità della riforma

Durante il dibattito, è emersa anche una riflessione sulla difficoltà di comprensione della riforma da parte del pubblico. Marra ha posto una domanda provocatoria: “Se la maggior parte degli elettori non comprende la materia, il risultato del referendum può essere considerato una decisione informata?”. La risposta di Stilo è stata netta:

“C’è stata molta informazione e anche disinformazione. Ma chi vuole capire può farlo, oggi è facile informarsi”.

Pina Porchi, tuttavia, ha evidenziato la complessità della riforma, sottolineando come i cambiamenti riguardino sette articoli della Costituzione e come la riforma venga trattata con una certa ambiguità.

“Questa è una frattura costituzionale che potrebbe indebolire la nostra Carta,” ha affermato la magistrata.

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Gli appelli finali al voto tra Sì e No

Infine, entrambi i protagonisti del dibattito hanno lanciato il loro appello al voto. Nancy Stilo ha invitato a votare Sì, sottolineando che la separazione delle carriere è una riforma liberale che porta alla reale divisione dei poteri e garantisce un processo equo.

“Non possiamo permetterci di rimanere l’eccezione negativa tra le democrazie mature,” ha concluso l’avvocato.

Pina Porchi, al contrario, ha esortato a votare No, citando Luigi Ferrajoli e parlando della necessità di mantenere intatti i principi di indipendenza della magistratura e di separazione dei poteri: