Reggio, Rinascita Comune sul regolamento del teatro Cilea: ‘Inaccettabile ritardo sui pareri tecnici’

"Il nuovo regolamento è essenziale per la modernizzazione, la trasparenza e l'accessibilità del teatro". La nota del gruppo consiliare

Il Gruppo Consiliare Rinascita Comune esprime forte rammarico per l’ennesimo rinvio dell’iter di approvazione della proposta di modifica del regolamento del Teatro Comunale “Francesco Cilea”.

Nonostante il lavoro puntuale svolto dalla competente Commissione consiliare, gli emendamenti formulati e regolarmente trasmessi agli uffici non hanno ancora ricevuto il necessario parere tecnico da parte della dirigente responsabile. Tale mancanza sta impedendo la naturale prosecuzione del procedimento, paralizzando un passaggio amministrativo importante per la città.

Il nuovo regolamento: modernizzazione e trasparenza per il Teatro Cilea

Il nuovo regolamento rappresenta infatti un tassello strategico per la valorizzazione del Teatro F. Cilea, poiché introduce elementi di modernizzazione, maggiore trasparenza gestionale e nuove modalità di fruizione dell’infrastruttura culturale. Le modifiche proposte mirano a rendere il teatro più accessibile, efficiente e capace di rispondere alle esigenze del mondo culturale, delle associazioni e dei cittadini.

Tra gli aspetti qualificanti vi è anche la proposta – sostenuta con convinzione da Rinascita Comune – di garantire al Conservatorio di Reggio Calabria la gratuità nell’utilizzo del Teatro Cilea per attività artistiche, concertistiche e di divulgazione musicale di alcuni eventi per anno. Una misura che:

valorizzerebbe la collaborazione istituzionale

favorirebbe la crescita dei giovani talenti del territorio

del territorio amplificherebbe l’offerta culturale per la comunità reggina.

E poi, ancora, l’istituzione della figura del Direttore Artistico, di un responsabile della comunicazione, oltre alla previsione di assicurare, alle persone con disabilità riconosciuta, di partecipare agli eventi culturali che si tengono al Teatro Comunale “F. Cilea” accompagnati da una persona di fiducia.

La richiesta di Rinascita Comune agli uffici competenti

Il Gruppo Rinascita Comune chiede pertanto che gli uffici competenti provvedano con sollecitudine a esprimere il parere richiesto, consentendo alla competente commissione consiliare ed al Consiglio Comunale di svolgere pienamente il proprio ruolo e portare a compimento un aggiornamento regolamentare atteso e necessario.

Rinascita Comune ribadisce il proprio impegno per garantire un teatro moderno, funzionale e realmente fruibile da tutti, affinché la cultura continui a essere un asse centrale dello sviluppo di Reggio Calabria.