Arriva a Reggio Calabria “Revolution The Beatles Musical”, la storia dei Beatles descritta ed impersonata da una delle Tribute Band più famose in Europa ovvero “The Beatbox”.

Uno spettacolo multimediale pieno di ricordi e canzoni intramontabili. Il pubblico di Revolution rivive la straordinaria epopea dei Beatles, con un’immersione totale nei favolosi Sixties, in un emozionante susseguirsi di successi indimenticabili.

Gli spettatori verranno coinvolti in un percorso di emozioni non solo musicali, lo spettacolo propone infatti rari documenti video in esclusiva che raccontano quel periodo storico con testimoni che hanno vissuto la magia di quegli anni in prima persona come Freda Kelly (storica segretaria dei Beatles) e Pete Best, primo batterista dei Beatles.

Un Evento Straordinario che si terrà il 27 luglio alle ore 21.30 in Piazza Castello a ReggioCalabria

Info: 0968441888 www.ruggeropegna.it #ReggioLiveFest #AlziamoilSipario Fatti di Musica #LaStoria