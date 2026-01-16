Reggio, la Metro City riapre i termini dell’avviso per la selezione degli Assistenti alla Comunicazione

La Città Metropolitana di Reggio Calabria rende noto che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature relative alla manifestazione d’interesse per l’individuazione di Assistenti alla Comunicazione (A.C.) da impiegare negli istituti scolastici per l’Anno Scolastico 2025/2026.

Il provvedimento, che fa seguito alle determinazioni assunte dal Settore 7 dell’Ente e alla disposizione odierna (n. 2 del 16 gennaio) dell’Amministratore Unico di Svi.Pro.Re S.p.a., mira a integrare l’organico per garantire il pieno diritto allo studio e l’assistenza specialistica necessaria.

Riapertura dei termini e nuova scadenza

La riapertura dei termini prevede una nuova scadenza perentoria. Le domande di partecipazione, da redigere utilizzando il fac-simile disponibile sul sito istituzionale, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 31 gennaio 2026.

Le modalità di invio restano quelle tassative già stabilite dall’art. 5 della Manifestazione di interesse originaria, pubblicata in data 27 ottobre 2025.

Requisiti di partecipazione invariati

Si specifica che, ai fini della partecipazione alla procedura, i requisiti obbligatori rimangono integralmente immutati. Potranno presentare domanda esclusivamente i candidati che:

risultino già iscritti , alla data di pubblicazione del presente avviso, nella Short List della Città Metropolitana di Reggio Calabria dedicata alla figura dell’ Assistente alla Comunicazione ;

siano privi di incarichi in corso presso gli Istituti Scolastici Superiori di II Grado di competenza della Città Metropolitana.

Formazione delle graduatorie e documentazione

Per la formazione e l’aggiornamento delle nuove graduatorie per singolo Istituto Scolastico, si procederà secondo i criteri definiti dagli artt. 3, 4 e 7 della Manifestazione di interesse del 27 ottobre 2025.

Tutta la documentazione, inclusi il bando completo e i modelli di domanda, è consultabile sul portale della Città Metropolitana www.cittametropolitana.rc.it e sul portale della società in house Svi.Pro.Re S.p.a., alla sezione Bandi ed Avvisi.