Reggio, torna l’incubo rifiuti. Ecco cosa vedono i nostri bimbi…- FOTO

Una bimba di soli tre anni davanti ad un cumulo di sacchetti di immondizia. Testa bassa e sguardo fisso sulla montagna maleodorante che le si presenta di fronte.

Siamo a Reggio Calabria e ad immortalare la triste immagine, è proprio la mamma di Marina, stanca di rimanere impassibile di fronte a tanta ‘follia’. Eh si, perchè di ‘follia’ si parla. Le tante promesse della politica e delle istituzioni sembrano un disco rotto e la città è nuovamente sommersa da rifiuti di ogni tipo.

Sono tante le segnalazioni che giungono in redazione tra commercianti e cittadini stufi di dover convivere con vere discariche a cielo aperto. Centinaia le foto che archiviamo quotidianamente (molte a corredo di quest’articolo). Alcune inviateci dai nostri lettori, altre scattate personalmente.

E così, torna l’incubo spazzatura.

Tra tutte le segnalazioni, quella della madre di Marina, appare la più ‘toccante’. La scena della bimba è la sintesi perfetta del dramma in cui vivono le famiglie reggine e non solo.

“Cara CityNow, quando c’è stato l’inizio dell’emergenza coronavirus, molte mamme hanno fotografato i propri piccoli che tenevano in mano il disegno di un arcobaleno – ci scrive una nostra lettrice – Adesso siamo in una nuova emergenza e potrebbe essere interessante dare un segnale simile, fotografando i nostri bambini davanti agli orribili sacchi di immondizia accatastati davanti ai propri portoni. Sarebbe bello per dare un segnale pacifico ma d’effetto a queste istituzioni che ci hanno dimenticato e fanno credere ai nostri piccoli che le montagne di spazzatura sono una normalità. Vorrei condividere quello che mia figlia Marina di 3 anni vede ogni volta che usciamo di casa”.

In effetti, immagini come queste, potrebbero servire affinchè la politica si metta una mano sulla coscienza e tuteli, una volta per tutte, la salute dei calabresi.

Accogliamo la proposta della giovane donna per sensibilizzare le istituzioni alla risoluzione immediata del problema rifiuti.

Invitiamo dunque i nostri lettori ad inviarci uno scatto simile a quello che ritrae Marina davanti al cumulo di rifiuti. Ogni giorno posteremo una foto per dire ‘basta’ a questa follia.