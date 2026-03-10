Riforma della giustizia, a Reggio confronto tra sostenitori del Sì e del No

L’iniziativa punta a mettere a confronto le due posizioni contrapposte sulla riforma, offrendo uno spazio di discussione aperto tra magistrati e avvocati

Un confronto pubblico per discutere della riforma della giustizia e delle posizioni che stanno animando il dibattito nazionale. L’appuntamento è fissato per mercoledì 11 marzo alle ore 17.30 al Regent Hotel di Catona, dove si terrà un incontro promosso dal Comitato per il No.

L’iniziativa punta a mettere a confronto le due posizioni contrapposte sulla riforma, offrendo uno spazio di discussione aperto tra magistrati e avvocati.

Ad aprire i lavori sarà il presidente del consiglio comunale Enzo Marra, che introdurrà il dibattito prima dell’avvio del confronto tra i relatori.

A rappresentare le ragioni del No saranno i magistrati Stefano Musolino e Karin Catalano. A sostenere invece le ragioni del Sì interverranno gli avvocati Pasquale Foti e Francesco Siclari.

Previsti anche i saluti istituzionali del senatore Nicola Irto, esponente nazionale del Comitato del No.

Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Valeria Bonforte, che guiderà il confronto tra i relatori su uno dei temi più discussi delle ultime settimane.

L’incontro si inserisce nel calendario di iniziative organizzate sul territorio per approfondire i contenuti della riforma e offrire ai cittadini strumenti utili per orientarsi nel dibattito pubblico.