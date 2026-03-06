Reggio, interventi per l’infanzia e l’adolescenza: ok in Giunta alla rimodulazione del Piano

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha approvato, con due distinte delibere, la rimodulazione del Piano annuale degli interventi per l’infanzia e l’adolescenza, a valere sul Fondo nazionale F.N.I.A. (fondi ministeriale previsti dalla legge 285/97), per gli anni 2024 e 2021, alla luce delle economie realizzate e delle esigenze territoriali di servizio.

«Questi servizi importantissimi rivolti agli adolescenti – ha dichiarato l’assessora comunale al Welfare, Lucia Nucera – rientrano in un percorso strutturato ormai da anni che, a breve, verrà ulteriormente ampliato con nuovi spazi fisici a disposizione della collettività. Si è ormai consolidata una rete di supporto all’adolescenza e alla genitorialità grazie al settore Welfare del Comune, che riesce a mettere a terra i fondi destinati ai servizi sociali con professionalità e progettualità all’avanguardia, oltre che attraverso una sinergia costante con il mondo dell’associazionismo».

Piano 2024: servizi e stanziamenti

La prima delle due rimodulazioni, lasciando invariato l’importo totale del Piano che per l’anno 2024 ammonta a 1.059.853 euro, prevede i seguenti servizi di sostegno alla relazione genitori-figli e di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativi assistenziali, con relativi stanziamenti: Centro diurno per minori Territorio ex XV Circoscrizione (Pellaro), 185.870 euro; Centro diurno per minori Territorio Arghillà, 122.480 euro; Comunità specialistica educativa per minori con disturbi del comportamento o disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi, 45.412,21 euro; Potenziamento Servizio Adozioni e affidamenti, 59.573,86 euro; due Centri socio-educativi per minori con disabilità, 310.825,77 euro; Misure di sostegno per favorire l’inclusione sociale e lavorativa per minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, 30.000 euro; Attività ludico ricreative per bambini malati ed ospedalizzati, 34.000 euro; Ludoteca (6-10 anni), 271.691,16 euro.

Piano 2021: servizi e stanziamenti

La seconda rimodulazione, lasciando invariato l’importo totale del Piano che per l’anno 2021 ammonta a 1.128.724,80 euro, prevede i seguenti servizi di sostegno alla relazione genitori-figli e di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativi assistenziali, con relativi stanziamenti: Assistenza domiciliare per minori, 330.560,25 euro; tre Centri diurni per minori, 140.734,30 euro; Attività di sostegno per minori a rischio sociale nel territorio di Arghillà, 57.500 euro; Attività di sostegno per minori a rischio sociale nel territorio della ex XV Circoscrizione, 21.401,11 euro; Misure di sostegno per favorire l’inclusione sociale e lavorativa per minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, 9.810,15 euro; Comunità specialistica educativa per minori con disturbi del comportamento o disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi, 251.317,79 euro. Le Azioni positive per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza prevedono infine uno stanziamento di 317.401,20 euro destinato a Centri diurni per minori con disabilità.