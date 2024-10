Da Reggio Calabria a Rio de Janeiro, il talento del giovane musicista Emanuele De Caria

Si chiama Emanuele Vito De Caria il giovane allievo del Conservatorio Cilea. Ed è proprio lui, il talento reggino che avrà l’imperdibile occasione di far arrivare la sua musica fino all’altro capo del mondo, a Rio de Janeiro.

Non ancora ventenne, Emanuele porterà in Brasile, per la prima volta, non solo la nostra città e la nostra regione, ma le opere Brahms; le musiche per pianoforte del compositore tedesco verranno eseguito in 5 giorni, dal 30 settembre al 4 ottobre 2018 a Rio de Janeiro nella prestigiosa Sala Cecília Meireles.