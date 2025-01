Rione Marconi, Merenda: ‘Regge il patto sociale tra istituzioni e comunità, un ‘miracolo’ di rigenerazione urbana’

«È sacrosanto che il momento in cui una comunità si riappropria di uno spazio urbano venga celebrato degnamente, ma è altrettanto doveroso impegnarsi ogni giorno affinché il degrado non torni a farsi strada dove ha regnato incontrastato per anni. Ebbene oggi, a distanza di quasi due mesi dall’inaugurazione del nuovo Parco urbano realizzato nel Rione Marconi con i fondi del Pnrr, si può affermare che il “patto” non scritto tra comunità e istituzioni, che assume ancor più rilevanza sociale in un quartiere per troppo tempo preda di degrado e criminalità, continua a reggere. Si consolida così un piccolo, ma significativo, “miracolo” di rigenerazione urbana compiuto dall’Amministrazione comunale grazie alla collaborazione dei cittadini».

