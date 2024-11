Parco Rione Marconi, il prefetto Vaccaro ai bimbi: ‘Siate severi con chi lo tratta male, soprattutto con gli adulti’

“Non credo che ovunque, in questo quartiere, regni l’illegalità, perché credo che sia una narrazione sbagliata. In ogni quartiere ci sono contesti più difficili ovviamente e sicuramente il fatto di aver recuperato un pezzo della città e averlo riqualificato per far si che tutti si possano incontrare in un luogo bello, è sicuramente un segnale importante”.