Inaugurazione Rione Marconi. Falcomatà: ‘Dove un tempo c’era una discarica, ora sorge un parco’ – FOTO

Reggio Calabria inaugura il Parco Urbano del Rione Marconi: da discarica abusiva a spazio per famiglie e giovani, grazie ai fondi PNRR

Reggio Calabria si arricchisce di un nuovo spazio dedicato alla comunità: il Parco Urbano del Rione Marconi, inaugurato oggi dal sindaco Giuseppe Falcomatà, dal Prefetto Clara Vaccaro e da diversi altri esponenti dell’amministrazione comunale. Questo progetto rappresenta un ambizioso intervento di riqualificazione, trasformando un’area degradata in un luogo di socialità e speranza per il quartiere.

Da discarica abusiva a spazio per la comunità

“Questo parco sorge in una zona difficile,” ha dichiarato il sindaco Falcomatà, “dove un tempo c’era una discarica abusiva, una sfascia carrozze e persino un terminal bus ATAM bruciato. Oggi, al loro posto, abbiamo creato un luogo per famiglie, bambini e anziani, con un campetto polivalente a disposizione dei ragazzi del quartiere e della scuola”.

Il parco è stato finanziato con fondi del PNRR, sotto la competenza del Ministero dell’Interno, e punta a migliorare non solo l’aspetto urbano ma anche la coesione sociale del quartiere.

Il contributo delle istituzioni e delle associazioni

L’inaugurazione ha celebrato anche la collaborazione tra istituzioni e cittadini.

“Questo progetto è il frutto del lavoro di squadra,” ha aggiunto il sindaco Falcomatà. “Ringrazio il consigliere delegato Merenda, l’assessore Costantino e tutti gli uffici comunali. Inoltre, voglio esprimere gratitudine al Prefetto e alle istituzioni presenti, che dimostrano come lo Stato non sia vicino solo nella repressione della criminalità, ma anche nella crescita culturale e sociale della città.”

Un ruolo fondamentale sarà svolto dalle associazioni locali, già attive nel quartiere. La responsabilità di valorizzare e mantenere questo spazio sarà condivisa tra l’amministrazione comunale e i cittadini.

“Il parco deve diventare un presidio di sicurezza, un luogo vivo e partecipato. Solo così può essere un punto di riferimento per il quartiere,” ha sottolineato il sindaco.

Nuovi sviluppi in arrivo

L’amministrazione comunale ha annunciato che i lavori continueranno con la realizzazione di una tribuna accanto al campetto sportivo, grazie ai ribassi di gara.

“Questo è solo un piccolo seme che sta iniziando a germogliare,” ha dichiarato Falcomatà, citando il Parco del Tempietto come esempio virtuoso di gestione e utilizzo degli spazi pubblici.

Un simbolo di rinascita per la città

Il Parco Urbano del Rione Marconi si presenta come un simbolo di rinascita e dignità per l’intera città. Uno spazio dove speranza, comunità e inclusione possono incontrarsi, trasformando il quartiere in un luogo da vivere e valorizzare.