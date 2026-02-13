Rottamazione cartelle, Pazzano: ‘Il Comune di Reggio aderisca per alleggerire il peso sulle famiglie’

La Strada, con il consigliere comunale Saverio Pazzano, torna a chiedere con forza che il Comune di Reggio Calabria aderisca alla rottamazione delle cartelle, cogliendo un’opportunità concreta per sostenere le famiglie reggine.

In questi anni Saverio Pazzano, insieme a La Strada, ha più volte denunciato in Consiglio comunale e pubblicamente l’iniquità di tariffe tra le più alte d’Italia a fronte di servizi spesso ai minimi livelli. Una situazione che grava in maniera pesantissima su cittadini e imprese e che richiedeva – e richiede tuttora – misure specifiche e coraggiose da parte dell’Amministrazione.

Non sono mancati solleciti e proposte per intervenire strutturalmente, riequilibrando il rapporto tra costi e qualità dei servizi e introducendo strumenti di tutela per le fasce più fragili della popolazione. Oggi, però, esiste uno strumento immediato e concreto al quale il Comune può e deve aderire: la rottamazione delle cartelle.

Rottamazione delle cartelle, l’appello al Comune di Reggio Calabria

Si tratta di una misura che consentirebbe a tante famiglie, già gravate da tariffe esosissime, di regolarizzare la propria posizione senza il peso di sanzioni e interessi, rappresentando un primo passo per restituire equità e ossigeno a una comunità stremata.

La Strada con Saverio Pazzano invita dunque il Sindaco e la Giunta ad attivarsi tempestivamente per l’adesione alla rottamazione delle cartelle, dimostrando attenzione reale verso i bisogni delle famiglie reggine e avviando un cambio di passo nelle politiche fiscali locali.