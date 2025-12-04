City Now

Reggio, in scadenza il saldo IMU 2025: l’avviso di Hermes

Per il pagamento sono state riconfermate le aliquote previste per l'annualità 2024

04 Dicembre 2025 - 14:42 | Comunicato Stampa

Hermes

Hermes Servizi Metropolitani informa i gentili contribuenti che martedì 16 dicembre 2025 scade il pagamento del saldo IMU 2025.

Per il pagamento sono state riconfermate le aliquote previste per l’annualità 2024, già utilizzate per il pagamento dell’acconto 2025.

Modalità di pagamento e codice ente

Il pagamento tramite modello F24 può essere effettuato presso:

  • uffici postali
  • banche
  • sulla piattaforma online

Si ricorda che il codice ente del Comune di Reggio Calabria è H224.

