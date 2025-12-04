Reggio, in scadenza il saldo IMU 2025: l’avviso di Hermes
Per il pagamento sono state riconfermate le aliquote previste per l'annualità 2024
04 Dicembre 2025 - 14:42 | Comunicato Stampa
Hermes Servizi Metropolitani informa i gentili contribuenti che martedì 16 dicembre 2025 scade il pagamento del saldo IMU 2025.
Per il pagamento sono state riconfermate le aliquote previste per l’annualità 2024, già utilizzate per il pagamento dell’acconto 2025.
Modalità di pagamento e codice ente
Il pagamento tramite modello F24 può essere effettuato presso:
- uffici postali
- banche
- sulla piattaforma online
Si ricorda che il codice ente del Comune di Reggio Calabria è H224.