Reggio Calabria partecipa al salone enogastronomico “Il Bontà”

La Città Metropolitana di Reggio Calabria parteciperà al 16° Salone “Il Bontà”, un evento in cui l’eccellenza enogastronomica dei prodotti tipici dei territori incontra l’interesse dei consumatori e degli operatori del settore.

La sedicesima edizione con il ‘Salone delle eccellenze enogastronomiche dei territori’ si terrà a Cremona dal 9 al 12 novembre.

«L’Ente – fanno sapere dal settore 6 “Sviluppo Economico” di Palazzo Alvaro – ha coinvolto le aziende del comparto agroalimentare, operanti sul territorio metropolitano, attraverso una manifestazione d’interesse nella consapevolezza che il tasso di coinvolgimento delle piccole e medie aziende rappresenta una straordinaria occasione per le stesse e per l’economia territoriale di crescita sui mercati nazionali ed esteri, consentendo così di fare sistema per garantire proficui contratti commerciali ed importanti risultati di vendite».