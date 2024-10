Reggio, Polizia Locale: sanzionati 4 locali del centro e apposti i sigilli a due dehors

Gli esercizi sono stati segnalati agli uffici comunali competenti per i provvedimenti di competenza

Di seguito la nota stampa della Polizia Locale di Reggio Calabria sulle recenti attività di ripristino del decoro urbano.

Nell’ambito delle attività mirate al ripristino del decoro urbano ed alla tutela della quiete pubblica, il personale del Corpo ha sanzionato nei giorni scorsi 4 locali del centro, a vario titolo, per occupazione abusiva di suolo pubblico ed emissioni sonore oltre l’orario previsto dall’ordinanza sindacale.

Gli esercizi sono stati segnalati agli uffici comunali competenti per i provvedimenti di competenza. Sono state altresì eseguite due ordinanze di apposizione dei sigilli a due dehors non in regola con l’occupazione del suolo pubblico.

I servizi continueranno anche nei prossimi giorni.