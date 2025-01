‘Gli Sbronzi di Riace’: al Teatro Cilea in scena i giovani talenti della Starlight Company di Reggio

Possono la passione e l’ambizione divenire un lavoro? La Starlight Company è la prova tangibile che l’amore per il teatro può essere plasmato fino a divenire un progetto artistico capace di arricchire la vita culturale di un’intera città.

Nata a Reggio Calabria dal sogno di un gruppo di ragazzi, la compagnia ha deciso di investire energie e creatività proprio nel luogo in cui i protagonisti di questa avvincente storia sono cresciuti, avviando un percorso originale che coniuga spettacolo, formazione e valorizzazione del territorio.

La Starlight Company di Reggio Calabria

Starlight Company nasce dalla necessità di dare voce ai talenti di chi, nonostante la giovane età, è determinato a mettersi in gioco. I componenti del collettivo progettano, realizzano e producono in autonomia opere teatrali di vario genere, dai musical alle commedie, lavorando con grande entusiasmo a ogni aspetto della messa in scena. Costumi, scenografie, locandine e promozione sui social vengono curati con attenzione e passione, con l’intento di avvicinare un pubblico ampio alla dimensione del teatro e creare nuove opportunità per i ragazzi interessati a questo affascinante mondo.

Dalla fervida creatività di questa giovane realtà è nato lo spettacolo “Gli Sbronzi di Riace”, un vero e proprio viaggio interiore che conduce lo spettatore a riflettere su sé stesso e sulla possibilità di cambiare, imparando a riconoscere i propri limiti e a superarli. Una storia che, pur giocando con l’ironia e la leggerezza tipiche della commedia, non rinuncia a momenti di introspezione, ribadendo che per diventare la versione migliore di noi non basta un semplice colpo di bacchetta magica: servono tempo, coraggio e la giusta consapevolezza.

Gli Sbronzi di Riace sbarcano al Cilea

Ambientato tra la Costa Ionica e Reggio Calabria, lo spettacolo esalta le bellezze di questi luoghi, integrandole sapientemente nella trama come simboli di una ricchezza culturale da riscoprire e proteggere.

Dopo il successo dello scorso anno, al Cineteatro Metropolitano, lo spettacolo approda al teatro comunale. Appuntamento il prossimo 21 gennaio, alle 10:00 in matinée per le scuole e alle 20:00 in replica serale, “Gli Sbronzi di Riace” andrà in scena al Teatro Francesco Cilea, uno dei templi artistici più prestigiosi della città.

“Gli Sbronzi di Riace” è il risultato di un’ambizione: un invito a guardare dentro di sé e, nello stesso tempo, a scoprire le meraviglie di un territorio che merita di essere raccontato. L’appuntamento è fissato: il palcoscenico è pronto per un incontro tra sogno, passione e la magia dello spettacolo dal vivo.

Maggiori informazioni

Per chi volesse assistere a questo racconto teatrale che unisce intrattenimento, formazione e tradizione locale, i biglietti sono disponibili a un prezzo unico di 15 euro, con ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni e una tariffa speciale di 10 euro per gli studenti che desiderano partecipare alla matinée.

Ogni informazione su prenotazioni e modalità di acquisto può essere ottenuta contattando la compagnia al numero 388 833 0309, consultando il sito www.starlightcompanyrc.it, scrivendo all’indirizzo e-mail starlightcompanyrc@gmail.com o seguendo i profili social ufficiali.