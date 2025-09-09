Acqua nera davanti al depuratore di Gallico: la denuncia di un lettore – VIDEO

Acqua nera e cattivi odori sul lungomare di Gallico.

A preoccupare i cittadini gli scarichi di acqua nera sul litorale reggino, proprio in corrispondenza dell’impianto di depurazione di Gallico. Dal mare, infatti, si alzava, proprio qualche giorno fa, una chiazza scura, frutto di scarichi che nulla hanno a che fare con un impianto che dovrebbe garantire la pulizia e non l’inquinamento delle acque.

Un lettore ha segnalato alla nostra redazione la situazione, immortalando lo scarico a mare di colore nero che si riversava sul tratto antistante la struttura.

Non è mancata, tuttavia, l’ironia amara dei cittadini.

«A Gallico stamattina cappuccino gratis per tutti, dal depuratore questo è quello che sversa a mare. Sarà la nuova campagna elettorale che offre oltre al reddito di dignità anche la colazione la domenica?» si legge nel messaggio inviato in redazione.

La vicenda riporta ancora una volta l’attenzione sulla gestione degli impianti di depurazione e sulla tutela ambientale di un litorale che dovrebbe essere una risorsa per la comunità, ma che invece si ritrova spesso al centro di segnalazioni e proteste.

I cittadini chiedono chiarezza e interventi immediati, perché il mare di Reggio non può continuare a essere compromesso da scarichi che ne compromettono la balneabilità e la salute pubblica.