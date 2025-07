Reggio, in Piazza Duomo screening gratuiti dell’udito con Amplifon

Presso lo stand allestito in piazza sarà possibile sottoporsi gratuitamente ad un test dell'udito, rapido e non invasivo

Il 30 luglio 2025, Piazza Duomo a Reggio Calabria ospiterà una speciale giornata dedicata alla prevenzione e alla salute uditiva, promossa da Amplifon, leader mondiale nelle soluzioni uditive.

L’iniziativa sarà realizzata grazie all’impegno della filiale Amplifon di via San Francesco da Paola, che metterà a disposizione i propri professionisti per offrire screening gratuiti dell’udito e consulenze personalizzate.

Dalle ore 9:00 alle 18:00, presso lo stand Amplifon allestito in Piazza Duomo, sarà possibile sottoporsi gratuitamente a un test dell’udito, rapido e non invasivo.

Questa giornata di prevenzione nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un controllo regolare dell’udito, soprattutto in un’epoca in cui l’inquinamento acustico e lo stile di vita moderno possono incidere negativamente sulla capacità uditiva, anche in età giovane.

Un piccolo gesto che può fare una grande differenza nel migliorare la qualità della vita.

L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione.