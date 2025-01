Reggio, Red su scuola Boccioni a Gallico: ‘Impegnati 3 mln, mai più centro raccolta per i migranti’

“E’ stato approvato in giunta il progetto definitivo ed esecutivo che impegna 3 milioni di euro di fondi POR FESR destinati alla Scuola Boccioni e necessari per l’adeguamento sismico della struttura con demolizione e costruzione del plesso.

L’idea dell’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Falcomatà è quella di rendere fruibile e sicuro un plesso che non dovrà mai più essere usato per ospitare migranti in condizioni di enorme difficoltà e disagio per tutti i cittadini residenti della zona”.