Reggio, gli studenti del liceo da Vinci al lavoro con l’ordine dei commercialisti

Si è concluso nei giorni scorsi, presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria, il percorso di formazione scuola-lavoro che ha coinvolto due classi terze (D e O) e una quarta (N) del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria. La delegazione scolastica è stata accolta con grande garbo dai rappresentanti dell’Ordine e, nel corso dell’incontro, sono stati rivolti sinceri complimenti agli studenti per l’impegno, la serietà e la qualità del lavoro svolto. Presente anche la dirigente scolastica Antonella Borrello, che ha espresso soddisfazione e gratitudine per la professionalità e la disponibilità dimostrate dall’Ordine nel corso dell’esperienza formativa.

Il progetto: una proposta di start up

Il focus dell’intero percorso è stato l’elaborazione di una proposta di start up: attorno a questa idea progettuale si è sviluppato il lavoro dei ragazzi, che hanno approfondito aspetti legati all’analisi del mercato, alla sostenibilità economica e all’organizzazione dell’attività d’impresa. L’evento conclusivo ha rappresentato il momento di rendicontazione sociale dell’esperienza, durante il quale gli studenti hanno presentato pubblicamente i risultati raggiunti, illustrando il progetto e le competenze acquisite.

Gli alunni sono stati guidati dai tutor scolastici Carmela Lucisano, Amos Martino e Teresa Scordino e affiancati dal tutor aziendale, dott. Gianluca Falzea.

Mulonia e i professionisti dell’Ordine: continuità e attenzione alla scuola

All’incontro hanno partecipato il presidente dell’Ordine, Fabio Mulonia, insieme al vicepresidente Dott. Marcello Febert, affiancati dagli altri professionisti che hanno gestito gli incontri formativi. Presente anche il presidente uscente Stefano Maria Poeta, a testimonianza della continuità istituzionale e dell’attenzione dell’Ordine verso le iniziative rivolte al mondo della scuola.

Un’esperienza significativa che rafforza il legame tra scuola e professioni e che ha offerto agli studenti un’importante occasione di crescita, orientamento e responsabilizzazione.