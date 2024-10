Reggio, anche l’I.C. Telesio dice ‘Addio alla plastica’

L’intera comunità scolastica dell’istituto comprensivo Bernardino Telesio di Reggio Calabria si libera dalla plastica prodotta dal consumo delle diffusissime bottigliette d’acqua grazie alla scelta della dirigente scolastica Marisa Maisano, che è riuscita a dotare di personali borracce di alluminio sia gli alunni che i docenti dell’istituto.

Il risultato si è potuto raggiungere grazie all’unione di due importanti progetti: da un lato il Pon finanziato con i Fondi Strutturali Europei cod. 10.1.6° nr. 27 dal titolo “Pianifico il mio futuro” e dall’altro il progetto “Reggio Plastic Free” messo a punto dalla Regione Calabria in collaborazione con la Sorical e con il comune di Reggio Calabria.

Il sapiente utilizzo dei fondi e delle iniziative a disposizione dell’istituzione scolastica ha permesso di acquistare borracce di alluminio non solo per tutti gli allievi frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e quella secondaria dei plessi Telesio, Ciraolo e Montalbetti, ma anche per tutto il personale docente e non docente dell’istituto.

Le borracce sono state consegnate stamattina dalla Dirigente Scolastica e dall’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Lucia Nucera. La scelta è stata dettata dalla ferma convinzione della Dirigente Maisano che non basti dire ai giovani di non produrre rifiuti pericolosi per l’ambiente, ma che sia fortemente necessario che soprattutto gli adulti, e in special modo gli insegnanti, debbano dare l’esempio positivo.

A tutto ciò si aggiunge il continuo lavoro di sensibilizzazione svolto nelle classi durante le ore curriculari e non curriculari, nella consapevolezza che il cambiamento parte da ognuno di noi e che i giovani giocano un ruolo fondamentale per costruire un futuro diverso. La borraccia che sarà consegnata a tutti gli studenti e ai docenti potrà essere riempita e utilizzata infinite volte limitando l’uso delle bottigliette di plastica monouso.