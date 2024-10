Caso scuole, Caridi (Lega): “Situazione grave. Tanti i disagi per le famiglie”

Il Consigliere Comunale Nino Caridi, pur non avendo potuto partecipare alla conferenza stampa, si unisce ai colleghi del centrodestra per sottolineare la crescente preoccupazione e il caos legato alla gestione delle scuole inagibili a Reggio Calabria. Tra i problemi emersi ci sono disagi nei trasporti, difficoltà con gli assistenti educativi e la sistemazione degli studenti.

Nonostante la gravità della situazione, l’assessore all’istruzione Anna Briante rifiuta di definire “caos” quanto sta accadendo, scelta che risulta ancora più preoccupante per la sua mancata partecipazione alla seduta della commissione di Controllo e Garanzia. Tale assenza, in un contesto in cui anche i genitori presenti hanno espresso forte preoccupazione, è stata duramente criticata da diversi esponenti politici, che l’hanno interpretata per quella che è , sostanzialmente un atto di “menefreghismo” da parte dell’amministrazione.