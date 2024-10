Reggio, finalmente la svolta per l’ex Ciapi: la Regione pubblica la delibera di concessione

Arrivata la delibera regionale per la concessione dell’ex Ciapi di Catona al Comune di Reggio Calabria. Da giorni si attendeva l’importante documento, dopo che era circolata la bozza dello stesso circa 10 giorni fa. Dalla Cittadella si concede quindi l’immobile al Comune di Reggio Calabria, si attende adesso a stretto giro di posta (forse già nella giornata di domani) l’ingresso degli operai di Castore all’interno dell’ex Ciapi per i lavori di manutenzione e di sistemazione, prima di poter rendere disponibile il plesso per le 14 classi che vi faranno il loro ingresso.

La delibera della Regione

Il Comune di Reggio Calabria, con la nota del 26 agosto u.s., ha rappresentato l’urgente necessità di reperire nuovi locali per collocare gli studenti delle scuole di Catona, a seguito della chiusura dei plessi scolastici per ragioni di sicurezza. Contestualmente, è stata proposta la sede dell’ex C.I.A.P.I. di Catona come struttura idonea allo scopo, chiedendo di effettuare un sopralluogo.

La riunione del 10 settembre alla Cittadella Regionale

In data 10 settembre, è stata convocata una riunione presso gli uffici della Cittadella Regionale, alla quale hanno partecipato, oltre agli assessorati regionali Economia e Finanze ed Istruzione, i dirigenti competenti e i rappresentanti dell’ente comunale. In tale sede, la Regione ha espresso la propria disponibilità a offrire temporaneamente l’uso al Comune di parte degli immobili precedentemente indicati, previa verifica da parte dei richiedenti degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della struttura, necessari a rendere i locali idonei ad ospitare la popolazione studentesca e consentire l’esercizio delle attività didattiche. Inoltre, si è registrato l’impegno dell’Amministrazione comunale a sostenere integralmente i costi degli interventi.

Il sopralluogo del 12 settembre

In data 12 settembre c.a., è stato effettuato un sopralluogo congiunto presso il complesso immobiliare ex C.I.A.P.I., con la partecipazione dei tecnici del Comune, per verificare lo stato attuale dell’immobile e definire la tempistica degli interventi.

La concessione in comodato d’uso per l’anno scolastico 2024/2025

Per le motivazioni espresse in premessa, viene deciso di:

Concedere in comodato d’uso gratuito, per l’intero anno scolastico 2024/2025, con restituzione entro il 31 agosto 2025, in favore del Comune di Reggio Calabria, il fabbricato A) – piano terra – all’interno dell’immobile sito a Catona, ex C.I.A.P.I., previa attestazione di idoneità da parte del Comune, e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Regionale n. 6/2017. Autorizzare il dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze alla sottoscrizione del relativo contratto di comodato d’uso gratuito, nei modi indicati, ai fini dell’esercizio della finalità indicata in premessa, ai sensi del Regolamento Regionale n. 6/2017.

Condizioni contrattuali

Il contratto sarà conforme alle disposizioni regolamentari, che prevedono che:

Le spese di manutenzione, utenze, imposte e tasse saranno a carico del concessionario.

Il concessionario dovrà stipulare le polizze di responsabilità civile e per danni.

e per danni. Il concessionario non potrà sub-concedere l’immobile e dovrà riconsegnarlo in buono stato al termine della concessione.

Gli eventuali interventi migliorativi non daranno diritto a rimborsi.

non daranno diritto a rimborsi. Gli arredi mobiliari necessari saranno considerati acquisiti a titolo gratuito dal concessionario.

Inoltre: