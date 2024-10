A Reggio Calabria selezioni per un programma Mediaset. Come partecipare

Anche quest’anno Reggio Calabria si conferma tappa fondamentale per le Selezioni di un noto programma di Canale 5 che, ormai da anni, sceglie Reggio come unica città calabrese di un tour che attraversa da Nord a Sud le principali città italiane. E tutto questo grazie all’impegno dell’autore televisivo Mediaset di Canale 5 Giuseppe Calabrese, nato e cresciuto nella nostra città, che ormai da otto anni lavora con grande successo nel Gruppo Mediaset, senza però dimenticare le proprie origini. La redazione del noto programma, leader del daytime italiano, giungerà sulle sponde della città dello stretto alla ricerca di storie, interpreti, protagonisti di puntata per la prossima stagione televisiva. Le selezioni avranno luogo, dietro prenotazione obbligatoria, presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria dove la troupe sarà presente dal 3 all’8 luglio 2017.

Per la selezione la produzione Corìma Srl ricerca persone spigliate dai 13 ai 90 anni, minorenni accompagnati dai genitori, che vogliano cogliere l’occasione di essere protagoniste in TV o che vogliano semplicemente fare un’esperienza diversa dal comune. La partecipazione alla selezione è gratuita, ma la presenza al programma prevede un compenso. Non è richiesta alcuna esperienza ma buona dialettica e spigliatezza

Per partecipare alle selezioni bisogna necessariamente inviare un’email completa di dati personali e numero di telefono all’indirizzo: calabrese@corima.tv o contattare direttamente la redazione al numero: 06 77 08 3098