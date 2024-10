Reggio, un successo l’evento sul Digital Marketing e l’AI alla Camera di Commercio

La Camera di Commercio di Reggio Calabria ha ospitato oggi il seminario Digital Marketing: Dalla Strategia all’Operatività con l’Aiuto dell’AI, un evento che ha catturato l’attenzione di numerosi imprenditori e specialisti del settore digitale.

L’appuntamento, organizzato dalla Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con ING Italia e il Punto Impresa Digitale, si inserisce nel quadro delle attività del Job Digital Lab, focalizzate sul potenziamento delle competenze digitali delle piccole e medie imprese.

Organizzazione e partecipanti

La giornata è iniziata alle 15:00 con la registrazione dei partecipanti, seguita dai saluti istituzionali di:

Antonino Tramontana , presidente della Camera di Commercio

, presidente della Camera di Commercio Silvia Colombo di ING Italia

di ING Italia Mirta Michilli, direttrice della Fondazione Mondo Digitale

Sessione formativa e casi di successo

Durante la sessione formativa, condotta da Daniela Brunno, sono stati esplorati diversi aspetti del marketing digitale, dall’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle strategie di business, alle tecniche di prompt engineering e alla creazione di campagne pubblicitarie supportate dall’AI.

I casi di successo di Macingo Technologies e Scopelliti 1887 hanno evidenziato come l’adozione di soluzioni digitali avanzate abbia trasformato positivamente le loro operazioni commerciali.

Samuele Furfaro, intervenuto a margine dell’evento, ha dichiarato:

È stato un evento, quello di oggi, straordinario. Non mi aspettavo questa platea di imprenditori e di consulenti digitali così interessati. È emerso che a Reggio, in provincia, ci sono tante realtà che sono fortemente interessate al digitale, all’innovazione. C’è fame di digitalizzazione, soprattutto rispetto al passato. C’è maggior consapevolezza, quindi il processo della Camera di Commercio, orientato appunto a sviluppare queste tematiche inerenti quanto dell’innovazione e più in particolare anche adesso l’intelligenza artificiale perché adesso è questo il presente e il processo giusto che dovrebbe essere portato avanti su più livelli perché è questo il momento per le imprese reagire e soprattutto ripeto rispetto al passato c’è maggior consapevolezza.

Conclusione e prospettive future

L’evento si è concluso alle 18:00 con una sessione di domande e risposte, che ha permesso un ulteriore approfondimento dei temi trattati.

Il successo dell’iniziativa conferma l’importanza di programmi come il Job Digital Lab per supportare le imprese nel navigare il complesso panorama del digital marketing e sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Le immagini dell’evento hanno mostrato una vivace partecipazione e un autentico interesse verso queste nuove tecnologie, promettendo un futuro luminoso per il settore digitale nella regione.