Focus ‘ndrangheta a Reggio: sequestro di armi, droga e denaro a Ciccarello

Continuano in città i controlli predisposti a tutela della legalità nell’ambito del Piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘ndrangheta. Nei giorni scorsi, nel quartiere Ciccarello, è stata svolta un’attività specifica ad alto impatto che ha visto la partecipazione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

All’esito della programmazione è stato messo in campo un dispositivo di sicurezza finalizzato al controllo del territorio con contestuale attività di polizia giudiziaria.

Il sequestro di armi e munizioni a Ciccarello

Durante i controlli, il personale dell’UPGSP e della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura ha rinvenuto, in un locale adibito a deposito di materiale vario, precisamente all’interno di uno sportello di autovettura, una pistola cal.7,65 con matricola abrasa e completa di munizioni, e una pistola cal. 6,35 con matricola abrasa e caricatore con munizioni, oltre a una scatola contenente vario munizionamento.

In un altro stabile, è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di 11 grammi. In un locale adibito a deposito, situato al piano terra di una palazzina, sono stati recuperati 2 centraline per auto, 1 centralina per moto, un blocco accensione per motociclette e una targa di auto rubata a gennaio.

Ritrovati monili in oro e oltre 34 mila euro in contanti

In un appartamento abbandonato, chiuso con una porta blindata, il personale della Polizia di Stato ha rinvenuto, in un’intercapedine di un muro, due portagioie contenenti monili in oro per un peso di circa 320 grammi. In un’altra stanza dello stesso appartamento, sempre nell’intercapedine di un muro, è stato recuperato un contenitore in plastica con banconote di vario taglio per un valore di oltre 34.000 euro. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

