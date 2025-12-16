Reggio, guerra alle bici elettriche modificate: 3 mezzi sequestrati e sanzioni salatissime

Velocipedi elettrici trasformati in veri e propri motorini. Controlli congiunti della Polizia Locale e della Motorizzazione Civile

È guerra alle bici elettriche troppo veloci per essere vere, per essere quel mezzo di trasporto eco-friendly capace di rivoluzionare la micro mobilità.

La Polizia Locale di Reggio Calabria ha infatti avviato una serie di servizi mirati, unitamente ai tecnici della Motorizzazione Civile, che ha consentito di sottoporre a sequestro tre velocipedi elettrici che sono risultati modificati, tali da essere assimilati a veri e propri ciclomotori.

Un velocipede, sottoposto a verifiche tecniche, ha raggiunto la velocità record di 52 km/h, solo mediante l’accelerazione a propulsione elettrica.

Per i conducenti, oltre al sequestro e il fermo del veicolo, sono scattate sanzioni salatissime, da 4.000 a 5.000 euro cadauno. Le sanzioni per infrazioni spaziano da:

guida senza patente;

circolazione senza copertura assicurativa;

circolazione con veicolo non omologato.

Intensificazione dei controlli della Polizia Locale

Le attività di controllo, svolte sul Corso Garibaldi, spesso teatro di comportamenti illeciti dei ciclisti-ciclomotoristi si è giovato di 9 unità di personale, e come detto dei tecnici della Motorizzazione Civile che hanno periziato in loco i veicoli, individuandone le modifiche strutturali e il superamento dei limiti di potenza.

I predetti servizi saranno ulteriormente intensificati nei giorni a seguire, e grazie alla sinergia con i tecnici specializzati del Dipartimento Trasporti Terrestri di Reggio Calabria, comporteranno un ulteriore e specializzato presidio di sicurezza per gli utenti deboli della strada.