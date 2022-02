Reggio, servizio raccolta rifiuti: un'altra proroga. A inizio marzo la decisione del Consiglio di Stato

Si discuterà il 3 marzo presso il Consiglio di Stato la vicenda relativa alla gara contestata di conferimento sul servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti a Reggio Calabria. Arriverà poi a stretto giro di posta la decisione che potrà confermare o ribaltare quanto sentenziato dal Tar. Comune e Teknoservice (attualmente al lavoro per la pulizia della città) sperano di ribaltare quanto già stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale, che lo scorso dicembre aveva dato ragione ad Ecologia Oggi.

Come noto, Ecologia Oggi (società del patron del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio) ha avuto ragione davanti ai giudici del Tar ma tutt'oggi è Teknoservice a gestire il servizio di raccolta a seguito delle ordinanze urgenti del sindaco f.f. Paolo Brunetti che ha prorogato il servizio di raccolta di Teknoservice.

Per il momento, prosegue dunque l'incertezza e il servizio va avanti con le proroghe stabilite dall'amministrazione comunale. L'emergenza rifiuti nelle ultime settimane si è certamente attenuata, si tratta però di una situazione 'tampone', che impedisce all'amministrazione e alla società che dovrà ufficialmente e definitivamente occuparsi del servizio di raccolta rifiuti di programmare sul medio e lungo periodo.

Per queste ragioni bisognerà attendere rispetto alle numerose novità annunciate nei mesi scorsi, relative alle ecostazioni, la app dedicata e il nuovo sistema di raccolta che l'amministrazione aveva anticipato.