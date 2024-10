S’intesi, Nucera: “Con pochi soldi stiamo costruendo la città del futuro”

“Con pochi soldi garantiamo servizi. La mensa scolastica è una realtà. Stiamo costruendo la città del futuro. Le sfide ci esaltano”.

Così, Anna Nucera, assessore comunale alla Pubblica istruzione che, nel corso del dibattito sulla Città delle persone e dei loro diritti, ha ricordato i “grandi passi fatti in avanti, per esempio, per quanto riguarda la mensa scolastica”. Al pubblico di S’intesi, il delegato della giunta Falcomatà, ha ribadito come “il diritto non sia un favore, ma un obbligo dell’Ente che risponde ai bisogni ed alle istanze della gente”.

Nucera afferma:

“Sappiamo che il compito della ‘politica alta’, come dice il sindaco Falcomatà, è servire i cittadini. E la nostra idea di politica è quella di avere capacità nel progettare e disegnare il futuro, esattamente quello che stiamo facendo nonostante le tortuose ed enormi criticità che abbiamo raccolto al nostro insediamento. Ma, si sa, le sfide ci esaltano e ci spingono a fare sempre meglio”. Una citazione, poi, è andata al sindaco della Primavera: “Come diceva Italo, noi dobbiamo immaginare la città, dobbiamo affascinare i cittadini. Ce la stiamo mettendo tutta”.