Reggio, siringhe abbandonate nel parco: la denuncia dei residenti

Un giardino pieno di siringhe abbandonate, nel cuore della città, a pochi passi da una scuola elementare. È la segnalazione arrivata dai residenti di via Cesare Battisti, a Reggio Calabria, che parlano di una situazione diventata ormai insostenibile.

Secondo quanto riferito da chi vive nella zona, nell’area verde si troverebbero diverse siringhe lasciate a terra, insieme a bottiglie di vetro rotte, lattine e preservativi, tra erbacce e incuria. Un quadro che preoccupa soprattutto per la vicinanza con la scuola elementare De Amicis, frequentata ogni giorno da bambini e famiglie.

La denuncia dei residenti è chiara: quel giardino, invece di essere uno spazio sicuro, si sarebbe trasformato, nell’arco degli ultimi sei mesi, in un punto critico sotto il profilo del decoro e della sicurezza. Il timore più forte riguarda proprio il rischio che qualcuno, magari un bambino o anche un animale da compagnia, possa avvicinarsi inconsapevolmente a materiali potenzialmente pericolosi.

I cittadini chiedono, dunque, un intervento rapido da parte degli enti competenti. Non solo per la rimozione immediata delle siringhe, ma anche per una bonifica complessiva dell’area e per maggiori controlli nella zona.