Reggio, una città a misura di turista. Falcomatà: “Ecco i vantaggi del nuovo portale”

Esordisce così il sindaco Giuseppe Falcomatà, questa mattina, alla conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Smart Tourism‘.

La città di Reggio Calabria sta avviando, in sinergia con le associazioni ed i commercianti, un importante percorso di rivoluzione. E chi decide di sposare la strategia di salvaguardia del nostro ambiente merita di essere premiato.

“La piattaforma che presentiamo oggi – afferma il sindaco Falcomatà – non è un sito vetrina, è a tutti gli effetti un servizio in più per i cittadini di Reggio Calabria e per i turisti che non soltanto nella stagione estiva arrivano qui. Smart Tourism è come il tassello di un grande puzzle che compone, finalmente la nostra città turistica”.