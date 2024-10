Reggio Calabria diventa ‘smart’, Marino: “Una nuova pagina per il turismo”

L’inizio dell’estate è sinonimo di innovazione per la città di Reggio Calabria.

Grazie alle risorse europee del Pon Metro, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Camera di Commercio ha presentato, questa mattina a Palazzo San Giorgio, il progetto Smart Tourism.

SMART TOURISM

Una vera e propria rivoluzione grazie alla quale Reggio avrà a sua disposizione strumenti tecnologici innovativi da utilizzare nel settore della promozione turistica del nostro territorio.

La piattaforma presentata dalle istituzioni avrà ripercussioni a livello nazionale ed internazionale.

PRESENTI

Alla conferenza stampa del progetto erano presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore alla Smart City e Politiche Europee Giuseppe Marino, il consigliere delegato al Turismo Giovanni Latella ed una rappresentanza della società in house Hermes.

Questi ultimi hanno presentato i termini del progetto in corso di esecuzione e il conseguente primo rilascio di alcune funzionalità del nuovo portale web del turismo e della sua app.

A raccontare minuziosamente l’ambizioso progetto, che vede protagonista la nostra città, è stato l’Assessore Marino:

“Smart Tourism cambia le sorti del territorio della città metropolitana di Reggio che, da oggi, possiede uno strumento innovativo e di ottimo livello che consente ai viaggiatori del mondo di pregustare un’esperienza di viaggio nell’area dello Stretto”.

L’assessore alla Smart City ed alle Politiche europee prosegue:

“In questi giorni cominciano a vedersi in città i frutti del nostro lavoro. Finalmente anche i cittadini possono toccare con mano i progetti che abbiamo intrapreso in questi anni e sapere come abbiamo investito le risorse dedicate alla città. Questo è uno dei progetti più importanti, non un semplice sito internet, ma un qualcosa di più”.

Smart Tourism è infatti una piattaforma multilingue: non soltanto in italiano ma anche in inglese e tedesco.

“Nelle prossime settimane verranno implementate altre lingue – racconta Marino. Si potrà così avere una prima visione delle nostre bellezze, dallo Stretto all’Aspromonte, alla nostra storia. Reggio è infatti una della città più antiche d’Europa ed i suoi tesori rappresentano il nostro scrigno. Il turismo ha subito un’evoluzione notevole e tutti gli strumenti più utilizzati per dar vita ad un viaggio sono divenuti ‘smart’. I viaggiatori si spostano utilizzando strumenti digitali e questa piattaforma consente a Reggio Calabria di entrare in un circuito più ampio”.

Il portale della città metropolitana non sarà un ottimo strumento solamente per i turisti che desiderano visitare Reggio, ma anche per gli stessi cittadini. Chi desidera tenersi sempre aggiornato su quanto la città ha da offrire, adesso, potrà utilizzare un motore di ricerca semplice ed intuitivo. Lo stesso vale per tutti coloro che lavorano nel comparto turistico.

“La piattaforma può essere quotidianamente migliorata grazie anche all’intervento dei sindaci della Città Metropolitana“.

Marino conclude affermando:

“Da oggi si apre una pagina nuova del turismo. Un turismo che fino ad oggi è stato solamente ‘parlato’ e che vede finalmente muoversi i primi passi. Finalmente diamo vita ad azioni concrete azioni per diventare attori dello sviluppo sostenibile della nostra città”.

Per raggiungere telematicamente il servizio CLICCA QUI