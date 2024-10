Reggio, Castore cambia guida: Mallamaci nuovo presidente

Nome più che conosciuto in area Pd, già candidato a sindaco di Motta San Giovanni, Mallamaci è vicino al sindaco Falcomatà. Oggi il cda decisivo

Domenico Mallamaci pronto ad essere designato quale nuovo presidente di Castore. Nel pomeriggio di oggi il Cda che salvo sorprese darà la fumata bianca: confermata quindi l’anticipazione riportata su queste pagine 10 mesi fa, nel maggio del 2023.

Nome più che conosciuto in area Pd, già candidato a sindaco di Motta San Giovanni (sconfitto alle ultime comunali da Verduci), Mallamaci nel gennaio del 2021 si era candidato al consiglio metropolitano con la lista S’Intesi.

Elezione mancata anche a causa di alcune divergenze interne ai dem, con Mallamaci (inserito come capolista di S’Intesi) che suo malgrado si è dovuto accontentare della sesta posizione a fronte dei tre seggi assegnati a Salvatore Fuda, Armando Neri e Carmelo Versace.

Mallamaci in questi ultimi mesi è stato sempre stato in pole position per ereditare la guida di Castore grazie anche alla vicinanza con Giuseppe Falcomatà (che vedrebbe di buon grado la nomina del già candidato a sindaco di Motta San Giovanni) e il Capo di Gabinetto della Città Metropolitana Francesco Dattola, cugino dello stesso Mallamaci.

Il probabile nuovo amministratore delegato di Castore, alle ultime elezioni regionali, aveva sostenuto in modo convinto Giovanni Muraca, uno dei fedelissimi di Falcomatà, a riprova dei rapporti che lo legano all’area dem riferibile al sindaco oggi sospeso.

Spazio nel cda, secondo quanto raccolto, per Valentina Sapone: si tratta della moglie di Domenico Marra, consigliere comunale di maggioranza ai tempi dell’amministrazione guidata dall’allora Demetrio Arena.