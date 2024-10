Reggio ha un grande cuore. Socio Crew, raccolta fondi per Co.danzare

Dopo un’intensa estate fatte di bellissimi eventi la Socio Crew torna a far parlare di sè. Jack e Luigi solamente un paio di mesi fa avevano raccontato a CityNow la loro idea di riunire persone positive. Grazie al loro progetto sono stati in grado di far soffiare, su Reggio Calabria, il vento della rivoluzione.

I due giovani reggini hanno coinvolto nel loro progetto tantissimi amici che, a loro volta, hanno divulgato le idee innovative alla base di Socio Crew.

“La nostra intenzione era proprio quella di non fermarci ad essere una semplice organizzazione di eventi. Abbiamo avuto questi mesi di tempo per far crescere la Crew e adesso ci sentiamo pronti per andare incontro al nostro vero obiettivo: impegnarci a livello sociale, dare uno scopo ben preciso alle nostre iniziative”.

Sono queste le parole attraverso cui Giacomo Scopelliti ci racconta il nuovo evento che ha intenzione di scuotere le coscienze della città.

“Se oggi abbiamo la possibilità di organizzare una raccolta fondi, e sperare di raggiungere il nostro obiettivo, è grazie alle persone che hanno creduto fortemente nel nostro operato. Oltre che agli amici di sempre ed a chi è diventato parte della Crew, un ringraziamento speciale va a Domenico Bellantonio, gestore del Piro Piro che, sin da subito ha sposato le nostre idee, in particolare modo il progetto per Co.danzare”.

SOCIO CREW PER IL SOCIALE

La Co.danzare è una realtà famosissima in città, tutti ne hanno sentito parlare almeno una volta ma, in pochi, forse sanno che l’associazione Studio Arte si occupa, da ben 11 anni, di promuovere l’integrazione sociale tra persone con diverse abilità, normodotati e ragazzi a rischio di devianza sociale.

L’associazione, in questi anni, ha collaborato con autorità, enti istituzionali, enti scolastici e religiosi, ed ancora con il tribunale, la casa circondariale, ed altre associazioni del terzo settore non scordandosi mai di regalare un sorriso.

Con la sua esperienza ed un grande impegno la Co.danzare di Francesca Attinà e Vincenzo Campanella si è meritata un posto di tutto rispetto a Reggio Calabria ed oggi vanta un numero di iscritti straordinario.

Be positive, be grateful, be human “L’Associazione Studio Arte promuove diversi progetti rivolti in via prioritaria a ragazzi diversamente abili. Uno degli scopi principali dell’associazione è quello di promuovere l’integrazione sociale tra soggetti appartenenti a fasce sociali diverse. Con il passare del tempo siamo cresciuti sia in numero che in iniziative che proponiamo per promuovere l’inclusione sociale, dando vita al progetto “co.danzare in carrozzina”. Ma a causa degli spazi limitati ed alla presenza di barriere architettoniche, non possiamo ospitare tutti i nostri ragazzi, per cui abbiamo partecipato e vinto un bando per l’assegnazione di un bene idoneo senza barriere architettoniche”.

Un vero e proprio sogno che diventa realtà quello della nuova sede per la Co.danzare che però deve fare i conti con la realtà. Pur aver vinto il bando di gara istituito dal Comune di Reggio Calabria per l’assegnazione del bene, l’associazione Studio Arte dovrà farsi carico delle spese di ristrutturazione del sito per assicurarne l’agibilità.

“L’amministrazione comunale, data la vocazione della nostra associazione ci è venuta incontro, permettendoci di usufruire del bene senza pagare l’affitto per 3 anni in modo tale da poter affrontare le spese di ristrutturazione. Un gesto che ci riempe di gioia e di orgoglio”.

Da qui nasce l’idea della Socio Crew di una raccolta fondi per permettere alla Co.danzare di realizzare i suoi progetti.

QUANDO

L’appuntamento con l’evento benefico è per lunedì 2 settembre a partire dalle 20:30 presso il Piro Piro. Il lungomare Falcomatà, ancora una volta, sarà la cornice perfetta per un’iniziativa di grande cuore.

L’apericena sarà accompagnato dal dj set positive vibes a cui la Socio Crew ci ha abituato durante i Soul Sunset di questa estate. In console Fabio Surace, Luigi Regolo, Pato Marra e Vincenzo Marra. La serata non si baserà solamente sulla musica, sul buon cibo e sul cuore dei reggini, ma anche sull’arte. Per questo motivo al Piro Piro saranno esposti dei bellissimi quadri, gentilmente offerti da Mario Strati che ha sposato l’iniziativa in favore della Co.danzare.

Durante la serata è prevista l’estrazione di tantissimi premi, offerti dagli sponsor* dell’evento. Le prevendite (25€) per partecipare all’evento sono disponibili da oggi, mercoledì 28 agosto, presso i partner dell’iniziativa.

Socio Crew devolverà quanto ricavato al progetto Co.danzare dell’associazione Studio Arte per la ristrutturazione della nuova sede ex Biblioteca Zanotti Bianco situata in Via Melacrino.

“Noi ci crediamo..credeteci e aiutateci anche voi”.

