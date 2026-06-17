Reggio, al Museo Archeologico Nazionale la conversazione sul solstizio d’estate
L’appuntamento, con inizio alle ore 17.00, rientra nella programmazione del Planetario Pythagoras
17 Giugno 2026 - 17:38 | Comunicato Stampa
Giovedì 18 giugno, alle ore 17.00, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, si terrà la conversazione dal titolo “Quando il sole sembra fermarsi. Il solstizio d’estate tra scienza e mito”.
L’incontro si concentrerà sull’intervento del prof. Giuseppe Tripodi, esperto del Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria, che guiderà il pubblico in un’affascinante panoramica multidisciplinare. Il professore approfondirà la natura scientifica del fenomeno astronomico del solstizio, svelando come questo momento di passaggio sia stato interpretato dalle antiche civiltà attraverso precisi allineamenti archeologici, culti storici e profondi rituali antropologici.
L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Direttore del Museo, il dott. Fabrizio Sudano.
La partecipazione è libera e gratuita, aperta a tutta la cittadinanza.
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