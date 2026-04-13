Reggio, sopralluogo del Comune nella scuola di San Leo dopo il distacco dei pannelli

Si è svolto nella mattinata odierna un sopralluogo presso la scuola di San Leo “Filippo Foti”, a seguito dell’episodio verificatosi nelle ore notturne all’interno di un’aula della primaria del plesso San Leo dell’istituto comprensivo “Cassiodoro-Don Bosco” di Pellaro, dove si è registrato il distacco di alcuni pannelli del controsoffitto, probabilmente a causa delle forti raffiche di vento che avrebbero determinato l’apertura improvvisa di una finestra.

Alla verifica hanno preso parte il Capo di Gabinetto del Comune Antonio Ruvolo, la dirigente scolastica Eva Nicolò e l’ingegnere Nazzareno Tomaselli dell’Ufficio tecnico comunale; nel corso del sopralluogo è stato accertato che il danno risulta circoscritto a una sola aula e che non si sono registrate conseguenze per la popolazione scolastica, essendo l’episodio avvenuto prima dell’apertura dell’edificio.

Le misure adottate per garantire la sicurezza

In via precauzionale la dirigenza scolastica ha disposto la sospensione delle attività nel plesso interessato, provvedendo contestualmente al trasferimento temporaneo delle lezioni presso la sede centrale dell’istituto; così da garantire la continuità didattica in condizioni di sicurezza.

L’Amministrazione comunale, già formalmente informata dalla scuola, ha attivato tutte le procedure di competenza; per la giornata di domani è previsto l’intervento della società partecipata Castore, finalizzato al ripristino dell’aula interessata e alla verifica complessiva delle condizioni dei controsoffitti e degli elementi impiantistici dell’intero plesso; in coerenza con la richiesta di un controllo ispettivo approfondito avanzata dalla dirigente scolastica.

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L’obiettivo condiviso è quello di garantire nel più breve tempo possibile il pieno ripristino delle condizioni di sicurezza, così da consentire il rientro delle attività didattiche nel plesso di San Leo.