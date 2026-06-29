San Salvatore e Cataforio, Ripepi (II Circoscrizione): ‘Ripristinata l’acqua’

'Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento a Sorical per l’intervento risolutivo che ha consentito il ripristino della regolare erogazione idrica negli abitati di San Salvatore e Cataforio', le parole del consigliere Antonino Ripepi

«Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento a Sorical per l’intervento risolutivo che ha consentito il ripristino della regolare erogazione idrica negli abitati di San Salvatore e Cataforio.»

Lo dichiara Antonino Ripepi, Consigliere della Seconda Circoscrizione del Comune di Reggio Calabria.

«Per anni le nostre comunità hanno dovuto affrontare continui e rilevanti disservizi idrici, con significativi disagi per famiglie e attività economiche. La sostituzione della pompa di sollevamento rappresenta un intervento determinante, che restituisce serenità ai cittadini e dimostra come, attraverso il dialogo e la collaborazione istituzionale, sia possibile risolvere criticità protrattesi nel tempo.

Un particolare ringraziamento desidero rivolgerlo al geom. Francesco Berna, responsabile Sorical per il territorio, che ha seguito con grande disponibilità, professionalità e senso di responsabilità tutte le fasi dell’intervento, mantenendo un costante confronto con il sottoscritto e con il “Presidente Muraca” e con la comunità locale. A lui e a tutto il personale Sorical va il mio più sentito ringraziamento per il lavoro svolto.

Il ruolo del Consigliere circoscrizionale

Questo risultato rappresenta un segnale significativo per le nostre comunità. Da parte mia continuerò a svolgere il ruolo di Consigliere circoscrizionale con impegno e senso di responsabilità, ascoltando i cittadini e collaborando con tutti gli enti competenti affinché anche le ulteriori criticità del territorio possano trovare soluzioni concrete e durature.

Ritengo inoltre che alcune recenti prese di posizione sull’argomento siano state avanzate in maniera pretestuosa e rappresentino una chiara strumentalizzazione politica, lontana dalle reali esigenze dei cittadini. È singolare, infatti, che chi ha governato per 12 lunghi anni senza farsi vedere nei territori si ricordi solo oggi di essere vicino alle comunità locali.»