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Disservizi idrici a Reggio Calabria: stop erogazione ad Archi e Pentimele

"Grossa perdita idrica in località Pentimele, si rende necessario procedere con la chiusura dei pozzi e del serbatoio" la nota

28 Maggio 2026 - 08:31 | Comunicato Stampa

Mancanza Acqua

La Sorical avvisa i residenti di Reggio Calabria, con una nota sul proprio sito web, su disservizi idrici nella zona nord della città:

“A causa di una grossa perdita idrica verificatasi in località Pentimele, si rende necessario procedere con la chiusura dei pozzi e del serbatoio Archi per consentire gli interventi urgenti di riparazione”.

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“Pertanto, si potranno verificare disservizi nell’erogazione idrica nelle zone di Archi e Pentimele a partire dalle ore 15:00 e fino al termine dei lavori”. 

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