GOM di Reggio, donata una ‘Campana della Speranza’ all’UOC di Oncologia – FOTO

Un gesto di grande valore umano e simbolico ha avuto luogo nei giorni scorsi presso l’UOC di Oncologia del Presidio Ospedaliero Morelli del Grande Ospedale Metropolitano (GOM) di Reggio Calabria: il Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, presieduto dalla dott.ssa Paola Morabito, in collaborazione con il Distretto Rotaract 2102, ha ufficialmente donato alla struttura la cosiddetta “Campana della Speranza”, un manufatto in ottone che rappresenta, in tutto il mondo, un potente simbolo di speranza e resilienza per i pazienti oncologici.

La cerimonia si è svolta alla presenza del primario f.f. dell’UOC di Oncologia, il dott. Al Sayyad, già primario di Radioterapia, il quale ha accolto la donazione con visibile emozione, condividendo con i presenti la sua stessa pregressa esperienza personale di malato oncologico. Accanto a lui, alcuni pazienti della struttura hanno testimoniato il profondo significato che un gesto simile assume per chi affronta quotidianamente la sfida della malattia. Il dott. Al Sayyad ha voluto sottolineare come la campana non sia un semplice oggetto, ma un atto concreto di vicinanza e incoraggiamento: suonarla, al termine di un ciclo di trattamento, diventa un momento di rinascita collettiva, vissuto insieme al personale sanitario e agli altri pazienti.

L’iniziativa trae ispirazione da quanto già realizzato presso la Divisione di Oncologia del Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore (NA), diretta dal dott. Raffaele Addeo, che ha offerto sin dall’inizio il suo prezioso supporto, condividendo l’iter burocratico necessario per rendere possibile un’analoga installazione in un altro contesto ospedaliero pubblico. Un esempio virtuoso di collaborazione tra realtà territoriali diverse, accomunate dalla stessa visione: mettere la dignità e la speranza del paziente al centro del percorso di cura.

La raccolta fondi e il contributo del territorio

La donazione della Campana è stata resa possibile grazie a una raccolta fondi del tutto speciale: la vendita di uova di Pasqua gentilmente offerte al Club dall’azienda Dolciaria Monardo di Soriano Calabro (VV). Un contributo che porta il nome e il cuore di Antonio Monardo, il quale ha creduto nel progetto fin dal primo momento, scegliendo di mettere a disposizione i prodotti della sua azienda in nome di un fine più grande.

Per la realizzazione della tavola in legno a supporto dell’installazione della campana e delle relative targhe, un sentito ringraziamento va alla Falegnameria Tanan di Reggio Calabria, che ha messo la propria maestria artigianale al servizio di questo progetto.

Il ruolo del GOM e delle associazioni

Un ringraziamento speciale è rivolto inoltre a tutto l’apparato amministrativo e burocratico del GOM, la cui disponibilità e collaborazione ha reso concretamente possibile la realizzazione della donazione. Alla cerimonia hanno partecipato anche rappresentanti di altre associazioni attive nell’ambito della prevenzione oncologica e della cura della persona, a testimonianza di una rete di solidarietà sempre più coesa sul territorio.

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La campana sarà installata ufficialmente e messa in funzione nel corso di una cerimonia dedicata prevista per il mese di giugno, alla quale prenderanno parte istituzioni, rappresentanti del mondo associativo e, soprattutto, i pazienti dell’UOC di Oncologia, veri protagonisti di questa storia.