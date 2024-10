Reggio – Cerca di sottrarre bambino alla madre, arrestato dalla Polizia

L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nell’ambito dei dispositivi previsti per le diverse zone della città ha consentito al personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, in servizio nella serata di ieri, martedì 16 luglio, nella zona sud, di trarre in arresto in flagranza di reato un uomo per sequestro di persona.

L’immediato intervento degli Agenti delle volanti, in servizio secondo il dispositivo “martello di Thor“, ha permesso di fermare un 47enne che, davanti ad un esercizio commerciale, aveva sottratto un bambino di 5 anni alla madre.

L’uomo di origini rumene aveva tentato il sequestro di persona nel parcheggio del Maxi Brico del viale Calabria. Non si esclude che l’uomo sia affetto da disturbi psichici. Il giudice dovrà convalidare o meno il fermo.