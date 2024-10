Reggio Calabria ‘sparisce’ improvvisamente dai meteo nazionali. Come mai?

Reggio Calabria non compare più (unica Città Metropolitana assente) dai meteo nazionali. Il motivo? Potrebbe riportare ad una vecchia rivalità...

Scoppia l’estate, a Reggio Calabria picco di temperature oltre la media e un caldo torrido arrivato in maniera improvvisa dopo che la primavera si era prolungata più del previsto in riva allo Stretto.

La curiosità per le previsioni meteo che comprensibilmente aumenta, uno sguardo ai servizi dei principali canali della televisione italiana. Rai, Sky, Mediaset,La 7. Quando arriva il momento, oltre alle consuete ‘nuvolette’, di mostrare le città più importanti sulla cartina italiana, una sorpresa: Reggio Calabria (salvo poche eccezioni) non compare.

La città di Reggio è stata sempre presente in tutte le cartine meteo, perché sede di aeroporto e riferimento per la Calabria e la Sicilia orientale.

Da sottolineare come siano presenti ad esempio Pescara, Lecce, Sassari, Catania etc (che non sono capoluogo di Regione) mentre è stata esclusa Reggio Calabria, peraltro unica tra le Città Metropolitane d’Italia a mancare nella cartine.

Reggio Calabria fa eccezione: è l’unico centro urbano più grande e popoloso di una regione a non comparire nelle cartine meteo. Considerata l’assenza contemporanea di Messina, l’area dello Stretto (che raggiunge il milione di persone) viene cosi clamorosamente e inspiegabilmente ignorata.

Assente quindi il classico ‘RC’ che aveva contraddistinto per anni Reggio Calabria sui meteo dei principali canali televisivi italiani. La domanda è: perchè?

Un’analisi più profonda dei fatti, ha permesso di rilevare che l’assenza Reggio Calabria non è recentissima, ma risale a qualche anno fa. Reggio era l’unica città calabrese presente sulle cartine meteo dei principali network italiani: mancava quindi Catanzaro, capoluogo di regione.

Il sindaco di Catanzaro, saputo di questa assenza della città delle cartine, ha chiesto informazioni e posto prontamente rimedio. L’installazione di una centralina dell’Aeronautica Militare sul tetto di Palazzo dei Nobili ha permesso così alla città capoluogo della Calabria di presenziare nelle cartine meteo, al pari di Reggio Calabria.

In poco tempo però il binomio si è dissolto: Catanzaro è rimasta l’unica città calabrese presente nelle cartine meteo.

Doveroso sottolineare come non si tratti di una cosa di piccolo conto, soprattutto in una società che vive intensamente l’era del marketing territoriale.

Simili strategie di comunicazione turistica hanno assunto un ruolo fondamentale al fine di rendere un territorio più competitivo e attrattivo. Agli occhi di tutti gli italiani, di qualsiasi turista che si trova a consultare le previsioni meteo dando uno sguardo alle principali città italiane, tra queste non trova più Reggio Calabria.

Le domande da girare (in contemporanea) ai principali network italiani cosi come alle amministrazioni locali e regionali appaiono scontate:

-Per quale motivo Reggio Calabria non è più presente dalle cartine meteo?

-L’apparizione di Catanzaro e successiva sparizione di Reggio è frutto solo di una fortuita coincidenza o riporta ad una vecchia rivalità mai davvero sopita?

– Sarà possibile, infine, tornare al passato e rivedere Reggio Calabria sulle cartine meteo cosi come è giusto che sia considerato il trattamento riservato alle altre città italiane omologhe?

CityNow proverà ad andare a caccia delle risposte…