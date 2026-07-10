Reggio, il Circolo Polimeni il successo di ‘Guerra e Pace’: lo spettacolo del Liceo Gullì – FOTO

Domenica 5 luglio, nella suggestiva cornice del Circolo del Tennis “R. Polimeni”, gli studenti del Laboratorio Teatrale del Liceo “T. Gullì” hanno portato in scena uno spettacolo dal titolo “GUERRA E PACE”, riscuotendo un caloroso successo di pubblico. L’evento è nato all’interno del progetto “Stop drop out: facciamo teatro!”, un percorso laboratoriale inserito nel programma complementare al PON legalità 2014-2020.

La rappresentazione ha visto la partecipazione attiva di quasi 50 studenti, tutti i ragazzi che hanno preso parte al PON: ciascuno di loro ha trovato il proprio spazio sul palcoscenico grazie alla struttura di un testo originale, scritto appositamente dalla prof.ssa Cara. L’opera è stata infatti concepita fin dall’inizio con l’obiettivo di valorizzare e includere ogni singolo componente del gruppo all’interno della narrazione drammaturgica.

Un viaggio nella storia contro i conflitti

In una contemporaneità caratterizzata da forti tensioni e troppi conflitti, il Liceo “Gullì” ha scelto l’arte teatrale per proporre una denuncia della guerra e per far riflettere sul valore del dialogo e della convivenza pacifica. Lo spettacolo è stato strutturato come un vero e proprio viaggio attraverso la storia del pensiero umano e, con un ampio percorso narrativo, si è sviluppato partendo dall’ironia delle Nuvole di Aristofane, attraversando il rigore filosofico di Immanuel Kant, fino ad approdare alla denuncia sociale del teatro di Bertolt Brecht.

Una rappresentazione intensa e variegata, in cui le parti recitate sono state inframezzate dall’esecuzione di alcune fra le più belle canzoni contro la guerra e dalle citazioni di immortali poesie dedicate al tema. Una rilettura contemporanea di dinamiche conflittuali mai superate dalla storia, che è riuscita a trasformare il palcoscenico in un potente e sentito inno alla pace.

Il plauso del dirigente per la coscienza civile

Al termine della serata, il Dirigente del Liceo “T. Gullì”, prof. Francesco Praticò, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto:

“Voglio rivolgere un plauso immenso ai nostri ragazzi e ai docenti che hanno lavorato con grande entusiasmo a questo progetto. Il successo di questa serata conferma l’importanza delle attività laboratoriali scolastiche come spazio fondamentale per la crescita della coscienza civile e culturale dei giovani sul territorio. Dal palco è stato trasmesso un fondamentale, profondo messaggio di tolleranza, capace di toccare il cuore di tutti noi. La speranza, adesso, è che siano proprio i giovani, con la stessa forza e la stessa passione che abbiamo ammirato stasera, a portare avanti questi ideali di pace e a trasformare in meglio il mondo.”

La perfetta riuscita dell’evento è stato il frutto di un lavoro sinergico e corale: in primo luogo la profonda e ispirata scrittura della prof.ssa Serena Cara, assieme ad una regia accurata e attenta, firmata a quattro mani dalla prof.ssa Cara insieme alla prof.ssa Sonia Caruso. L’architettura musicale dello spettacolo ha preso vita grazie al lavoro appassionato delle docenti Chiara Pirrò e Paola Nicolò, che hanno curato la preparazione del coro, mentre i movimenti scenici sono stati guidati dalle coinvolgenti coreografie del prof. Claudio Bagnato. A completare l’impatto visivo dello spettacolo sono state, infine, le suggestive ed evocative scenografie realizzate dal prof. Pietro Adorato.