Lungomare Gallico, Forza Italia: ‘Condizioni inaccettabili. Presentata interrogazione alla Giunta”

“Abbiamo presentato un’interrogazione formale al Sindaco e alla Giunta comunale per ottenere chiarimenti immediati in merito all’organizzazione del programma di pulizia straordinaria della spiaggia di Gallico”.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari.

“In piena stagione balneare, la spiaggia di Gallico versa in uno stato di abbandono intollerabile: rifiuti, erbacce, resti di incendi, oggetti pericolosi come chiodi e siringhe, fino ad arrivare a sbocchi fognari a cielo aperto. Un quadro indecoroso per una città che dovrebbe puntare sul turismo e sulla valorizzazione dei propri litorali”.

Un contesto di diffuso degrado urbano che coinvolge non solo la spiaggia, ma anche le aree limitrofe: fosse stradali non sistemate, spazzatura accumulata ai margini delle vie e marciapiedi completamente distrutti lungo il tratto costiero, rendono di fatto inaccessibile e pericolosa un’area che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della zona nord della città.

Una situazione già denunciata negli anni

“Ci troviamo ad oggi nella fase cruciale della stagione estiva che richiama migliaia di reggini a sfruttare le spiagge del nostro litorale, ed in particolar modo la spiaggia di Gallico che risulta essere per presenze di bagnanti la principale del nostro litorale cittadino.

Inoltre, grazie all’incremento del comparto turistico, avvenuto tramite gli investimenti della società RyanAir, tutte le nostre spiagge stanno vedendo un significativo incremento di presenze. La situazione però risulta essere, da un punto di vista di pulizia, parecchio carente, portando in più occasioni i cittadini a doversi organizzare privatamente per tentare di pulire per come possibile le aree” denunciano i consiglieri.

Forza Italia: “Serve un piano permanente”

“È una situazione che denunciamo da anni: è evidente che manca una programmazione seria e tempestiva degli interventi di manutenzione. Il nostro capogruppo Milia, ogni anno, puntualmente riporta all’attenzione dell’Amministrazione comunale le medesime criticità, senza che si registri alcun miglioramento concreto. Questo degrado non può più essere ignorato”.

“Occorre strutturare un piano di intervento permanente, che vada oltre la semplice pulizia occasionale. Non si può continuare ad affidarsi al senso civico dei residenti – concludono i consiglieri – Gallico ospita strutture ricettive, sale ricevimenti e un mare splendido: non possiamo offrire questo spettacolo indecoroso ai reggini e ai turisti in visita in uno dei tratti di costa più belli della città”.