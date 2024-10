Reggio, attivata la “Stanza della memoria” in ricordo delle donne vittime di violenza

L’Osservatorio regionale contro la violenza di genere presenta la “Stanza della memoria e dell’impegno per le vittime di femminicidio in Calabria”

La “Stanza della memoria e dell’impegno per le vittime di femminicidio in Calabria” vuole diventare un centro di documentazione, formazione e studio per la Calabria. L’Osservatorio regionale contro la violenza di genere rende noto che la stanza è stata attivata presso il Consiglio regionale della Calabria. L’intitolazione è dedicata a Mary Cirillo, uccisa nel 2014 a Monasterace.

“Tra le attività dell’iniziativa – prosegue la nota dell’Osservatorio – la raccolta delle storie delle vittime, attraverso poster, mostre fotografiche e video. Ad oggi, l’Osservatorio ha selezionato e raccolto 50 episodi e storie di violenza di genere, che saranno disponibili nella “Stanza della Memoria e dell’Impegno” di Palazzo Campanella, storie singole ma che rafforzano la memoria collettiva. E inoltre, l’Osservatorio, di concerto con l’Ufficio Scolastico regionale, inviterà tutte le scuole calabresi ad ‘adottare’ una storia di femminicidio, manifestando il loro interesse ad intitolare un’aula del proprio istituto, aula magna, o palestra, ad una vittima calabrese di femminicidio e a dedicare ore curriculari ed extracurriculari di formazione per docenti e studenti sul tema del contrasto alla violenza di genere con esperti sul tema, membri del gruppo di formazione interno all’Osservatorio”.

Ed ancora, saranno programmati a cura dell’Osservatorio in collaborazione con istituzioni, forze dell’ordine e associazioni interessate, incontri di formazione su temi specifici, presentazione libri e filmati. Infine, il quotidiano Gazzetta del Sud, ha dato la disponibilità di un giornalista che racconti episodi di cui sono state vittime le donne agli incontri con i gruppi interessati.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per contatti e informazioni osservatorioviolenzadigenere@consrc.it, tel. 3349500273. L’iniziativa è sostenuta dal Rotary Club Reggio Calabria Nord.