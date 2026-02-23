Reggio, alla Stazione Centrale l’evento ‘Treno del Ricordo’
Il Treno del Ricordo è un treno storico, messo a disposizione da Fondazione FS Italiane e Gruppo FS appositamente allestito con una mostra multimediale e l’esposizione delle masserizie degli esuli
23 Febbraio 2026 - 16:17 | Comunicato Stampa
Nona tappa del “Treno del Ricordo” 2026, progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che si terrà martedì 24 febbraio 2026 alle ore 10.30 (accredito ore 10) presso il binario 1 della Stazione di Reggio di Calabria Centrale, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Luigi Sbarra, dell’Assessore all’istruzione, sport e politiche per i giovani della Regione Calabria Eulalia Micheli, del Prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro, del Sindaco f.f. di Reggio Calabria Domenico Battaglia, del Direttore Regionale Trenitalia Calabria Francesco Berardi.
Il programma della cerimonia prevede il saluto delle Autorità e la visita ai vagoni del treno storico.