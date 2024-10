Reggio Calabria, intervento da 5 milioni per strade, marciapiedi e colline

Sei interventi previsti su tutto il territorio, da sud a nord passando per il centro, con due azioni, in particolare, concentrate su Concessa e via Monte a Catona

Cinque milioni per strade, marciapiedi, caditoie e colline. Gli interventi di riordino riguarderanno l’intera città. L’assessore Muraca: “Si riqualifica gran parte dell’asse viario. Prevista anche la messa in sicurezza delle zone pedemontane dal rischio frane”.Un finanziamento di 5 milioni di euro, da parte dei Ministeri dell’Interno e dell’Economia, servirà a risistemare le strade, i marciapiedi, le caditoie, i sottoservizi di intere porzioni della città ed a mettere in sicurezza le aree collinari e pedemontane dal rischio frane.

Si tratta di sei interventi diversificati lungo tutto il territorio, da sud a nord passando per il centro, con due azioni, in particolare, concentrate su Concessa e via Monte a Catona. A darne notizia è l’assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Muraca, al termine dell’ultima riunione di giunta nella quale è stata approvata la delibera di presa d’atto delle risorse ricevute dai dicasteri.

Muraca: “Una boccata d’ossigeno”

«Possiamo iniziare a lavorare su un settore che, purtroppo, negli hanno ha subito, forse più di altri, i limiti dell’insufficienza di bilancio e le conseguenze delle condizioni di pre-dissesto finanziario dell’Ente», è quanto ha affermato il delegato dell’esecutivo Falcomatà che, in una nota stampa, ha aggiunto: «Questi finanziamenti arrivano come una vera e propria boccata d’ossigeno per l’intero comparto e, soprattutto, per le giuste e sacrosante aspettative e rivendicazioni dei cittadini».

Nel dettaglio, quattro interventi, ognuno per 950 mila euro, serviranno a mettere in sicurezza da fenomeni di dissesto e frana le aree collinari e pedemontane dell’area urbana e per la messa in sicurezza delle strade ed delle opere di sicurezza annesse, compresi i canali e le caditoie di deflusso delle acqua meteoriche, delle zone su, nord e centro di Reggio Calabria. Gli altri due stanziamenti, invece, riguardano il ripristino e consolidamento della rete stradale e la regimentazione idraulica, in località Concessa di Catona, per 500 mila euro e la salvaguardia dei tratti di via Monte, sempre a Catona, per 700 mila euro.