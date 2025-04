Reggio Street Food Fest, l’emozione più della pioggia: la prima serata una grande festa di persone e convivialità – FOTO

L’emozione non è stata scalfita dal meteo. Il tanto atteso debutto del “Reggio Calabria Street Food Fest”, promosso dalla Città Metropolitana e dal Comune di Reggio Calabria, insieme a Eventivamente, ha confermato le aspettative: tantissime le persone in piazza, le famiglie, le ragazze, i ragazzi, bambini che con curiosità e allegria si sono riversati sul Monumentale Lungomare Falcomatà già dalle prime ore di apertura del Food Village. Un’apertura sobria, senza una vera inaugurazione per rispettare e unirsi al momento di dolore che ha colpito il mondo dopo la morte di Papa Francesco.

“Proviamo soddisfazione e anche un pizzico di emozione per il giorno di apertura del Reggio Calabria Street Food Fest”, ha commentato il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace. “Oggi – ha aggiunto – il ponte del gusto prende forma a tutti gli effetti e diventa realtà. L’amministrazione comunale e metropolitana hanno voluto fortemente raggiungere questo obiettivo che riteniamo importante. Ringrazio l’organizzazione, con a capo Alberto Palella, per avere pensato alla nostra città, per aver realizzato questo evento, che pensiamo si possa storicizzare già nei prossimi anni. Non solo enogastronomia e tradizioni culinarie – sottolinea Versace – ma anche arte, cultura e attenzione al sociale. Il “Reggio Calabria Street Food Fest” vuole puntare a un intrattenimento a 360 gradi, per tutte le famiglie e le fasce di età. Apprezzabile, infine, che si sia già realizzata una rete sinergica tra gli imprenditori del nostro territorio e quelli provenienti dalla vicina Sicilia o da altre regioni”.

L’entusiasmo di Alberto Palella

Soddisfatto l’amministratore di Eventivamente Alberto Palella: “Con grande emozione è iniziata questa prima edizione del “Reggio Calabria Street Food Fest” e l’accoglienza della città e del pubblico è stata straordinaria. Sono grato alla Città Metropolitana e al Comune di Reggio Calabria per aver creduto fin da subito nel nostro format, ma anche ai tanti funzionari pubblici con cui abbiamo interagito per organizzare l’evento e che ci hanno riservato massima disponibilità ed efficienza.”

Il cibo di strada e il marketing territoriale

Il “Reggio Calabria Street Food Fest” promuove il cibo di strada di qualità, ma è anche un attrattore per fare conoscere le tradizioni e il patrimonio culturale reggino, divenendo un’incisiva azione di marketing territoriale. “Oltre al Food village, grande successo anche per gli show cooking, che rappresentano uno strumento interessante per valorizzare gli chef e i maestri gelatieri”, spiega ancora Palella, “ma soprattutto ci consentono di esaltare le eccellenze della nostra filiera agroalimentare. L’area del gusto è uno spazio di confronto importante tra aziende, chef, giornalisti ed esperti del settore, utile a costruire collaborazioni future. Come hanno dichiarato in conferenza stampa il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e il vicesindaco Carmelo Versace – ha concluso l’amministratore di Eventivamente – l’obiettivo è rendere l’evento un appuntamento fisso che si consolidi negli anni.”

Il programma di oggi, 25 aprile e di domani, sabato 26 aprile

25 Aprile:

Dalle 11 all’1 Apertura non stop della manifestazione.

Alle 19 si accenderanno i fornelli con gli chef e i gelatieri protagonisti degli show cooking.

19:00 Filippo Cogliandro, del ristorante L’Accademia Gourmet di Reggio Calabria;

Filippo Cogliandro, del ristorante di Reggio Calabria; 20:00 Domenico Cuzzocrea del Malia boutique restaurant di Reggio Calabria.

La parte dedicata alla gelateria vedrà protagonisti:

19:00 Carmelo Costantino della gelateria pasticceria Costantino ;

Carmelo Costantino della gelateria pasticceria ; 20:00 Davide Di Stefano dello storico bar Cesare di Reggio Calabria.

Suggestivo il programma degli spettacoli, che prevede alle 18.30 e alle 19.30 il Mr Sardella Show, grazie alla collaborazione con la compagnia Joculares.

Alle 20:00 e alle 23.30 il dj set di Claudio Polimenti, mentre alle 21.30 sul palco la musica live degli Ormasonora.

Sabato 26 aprile

Alle 19:00 show cooking dello chef Giuseppe Stilo, del direttivo dell’Associazione provinciale cuochi reggini e responsabile di cucina Gastronomia Cibus; la parte gelateria è curata da Vincenzo Pennestrì, della Gelateria Sottozero – Pennestrì.

Alle 20:00 lo chef Enzo Cannata, dell’Accademia dello Stoccafisso di Calabria, a seguire Salvatore Ravanese, pasticceria Garden di Gioia Tauro.

Spettacoli:

18.30 e 19.30 I Joculares , Mr Sardella Show

e I , Alle 20:00 e alle 23.30 Dj Set con Michele Mangiola

e alle Dj Set con Alle 21:30 Live Band, con Gli Approssimativi

Orari di apertura del “Reggio Calabria Street Food Fest”