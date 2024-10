Reggio e i rifiuti tornano a Striscia: ‘Montagne di immondizia e roghi sotto casa’ – VIDEO

“Siamo stati a Reggio Calabria per documentare la difficile situazione che vivono i cittadini tra discariche a bordo strada, montagne di sacchetti dell’immondizia sotto casa e roghi che rendono l’aria irrespirabile”.

Scrive così, in un post su Facebook, Erica senza K. Nella serata di ieri, lunedì 1 giugno, è infatti andato in onda a Striscia la notizia un servizio dedicato proprio alla città dello Stretto. Il vicesindaco Neri lo aveva annunciato alla redazione di CityNow.

“È il risultato dell’ennesima crisi della raccolta della spazzatura in città – spiega l’inviata – nonostante si paghi una tra le più alte tasse sui rifiuti in Italia! Il sindaco chiede maggiore attenzione alla Regione per trovare una soluzione definitiva”.