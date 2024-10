Emergenza rifiuti, Reggio a Striscia. Neri: ‘Lavoriamo per sanare i danni fatti da altri’

In queste ore stiamo continuando a lavorare senza risparmio di energie per liberare la città dai rifiuti dopo i 25 giorni in cui gli impianti regionali sono rimasti chiusi e quindi, di conseguenza, la raccolta ferma.

Non abbiamo ancora tutto lo spazio che ci servirebbe per liberare le strade dalle migliaia di tonnellate di rifiuti che si trovano ancora a terra. Dispiace perchè nonostante tutti gli sforzi, oltre ai rischi sanitari, è l’immagine della città a perderne, anche sul piano nazionale. Stasera probabilmente andrà in onda anche un servizio su Striscia La notizia che auspichiamo, ovviamente, non assuma toni di denigrazione nazionale verso la nostra Città.

A Reggio ormai tutti hanno ben compreso la situazione, la chiusura delle discariche da parte della Regione ha determinato un’emergenza dalla quale stiamo faticosamente uscendo. Mi auguro che anche il servizio di Striscia sia in grado di sottolinearlo. Certo, conosciamo le criticità, sappiamo che la situazione, soprattutto in alcune aree della città, è davvero assurda. Ma se da una parte è utile chiarire che questa situazione è stata determinata da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ed in particolare dalla decisione della Regione di chiudere le discariche per più di tre settimane, dall’altra siamo consapevoli che il nostro compito è quello di continuare a lavorare, senza risparmio di energie, per risolvere la situazione, come stiamo facendo.

In questo senso continueremo, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ad operare sempre per il bene dei reggini, lavorando per liberare progressivamente, tutti i quartieri, dai cumuli di rifiuti e dalla situazione indecorosa alla quale Reggio è stata costretta per scelte di altri.