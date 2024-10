Rifiuti, sottoscritti gli accordi per i nuovi impianti di Reggio e Catanzaro

Per il nuovo Ecodistretto di Reggio Calabria si prevede un costo totale pari a 41,52 milioni di euro

Si rende noto che dopo un lungo e complesso iter sono stati sottoscritti, in data 7 e 28 maggio u.s., i contratti d’appalto per l’esecuzione e la gestione, rispettivamente, delle piattaforme di riciclaggio spinto di Reggio Calabria e Catanzaro.

Le nuove strutture, i cui lavori saranno consegnati a breve, sostituiranno gli esistenti e vetusti impianti di trattamento rifiuti di tipo meccanico biologico, ubicati in località Cucullera – Alli di Catanzaro e Sambatello di Reggio Calabria. Entrambe saranno dotate di una moderna linea per il trattamento sia del rifiuto organico sia di quello secco proveniente dalla raccolta differenziata. Inoltre consentiranno un ulteriore recupero materia prima seconda anche dal trattamento del rifiuto indifferenziato residuale.

I contratti prevedono la realizzazione dell’opera e la gestione dei rifiuti in ingresso, assicurando continuità nei conferimenti anche durante la fase esecutiva.

Per il nuovo Ecodistretto di Reggio Calabria si prevede un costo totale pari a 41,52 milioni di euro (finanziato con risorse a valere sul POR Calabria FSE-FERS 2014-2020) ed una durata complessiva dell’affidamento (lavori e gestione) pari a 1506 giorni naturali e consecutivi, di cui 596 per la sola esecuzione dei lavori.

Si comunica inoltre che è imminente la pubblicazione, a cura dell’ATO Cosenza, della gara per la realizzazione del nuovo Ecodistretto di Corigliano-Rossano.